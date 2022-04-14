«Вы видели эти цены на жилье?»: Хилькевич пролетела с покупкой дома в ипотеку

14 апреля актриса Анна Хилькевич сообщила поклонникам, что вместе с мужем Артуром временно перебралась в дом, который они сняли на лето.

Одна из подписчиц в комментариях удивилась, что у пары нет собственного дома. На что звезда «Универа» ответила, что у публичных людей необязательно должна быть отдельная недвижимость, хотя конкретно ее семья неплохо зарабатывает.

«Мы собирались купить дом в ипотеку, — призналась Хилькевич в Telegram. — По всей видимости, для кого-то это сейчас будет удивительно. Да, мы неплохо зарабатываем, но вы, блин, видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть и обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения. Поэтому пойти и купить дом, как сумку, мы не можем». «Раньше дом на лето мы всегда снимали, в этом году хотели взять в ипотеку, уже выбрали, все распланировали и… Не успели. В феврале ставки подскочили, и наша идея с домом пока отложена на какое-то время. В этом году вновь будем тусить в арендованном доме — он уже как родной».

35-летняя актриса спросила, есть ли среди ее поклонников люди, кто так же «облажался и не успел запрыгнуть в последний вагон со старыми ставками». Некоторые комментаторы написали, что успели совершить покупку аккурат перед событиями на Украине.

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