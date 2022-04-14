«Невероятная злость»: Сергей Лазарев сделал громкое заявление в отношении России

В Сети появилась информация о том, что Сергей Лазарев вроде как покинул Россию. Артист долгое время сохранял молчание, и многие журналисты подумали, что его уже нет на территории нашей страны.

Однако певец сплетни развеял. В своем микроблоге Лазарев заявил, что никуда не собирался уезжать и попросил людей не верить домыслам.

«Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей — огромное! Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться», — отметил Лазарев.

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