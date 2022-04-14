Даст фору молодым: Любовь Успенская в трикотажном платье с разрезами показала стройную фигуру

Исполнительница Любовь Успенская восхитила хрупким телом в платье с прозрачной вставкой в зоне декольте и разрезом на подоле.

Успенская выбрала платье с открытыми плечами и обтягивающим кроем. Наряд цвета ночи был украшен цветами из страз. Певица сделал нюдовый макияж с акцентом на длинных ресницах. И завершила манящий образ Успенская массивными серьгами.

«Дорогие друзья, как вам мой новый образ? Совсем скоро вы меня в нем увидите на одном фестивале. И, кстати, какое фото вам нравится больше: в цвете или черно-белое?» — сообщила Любовь Залмановна в личном микроблоге.

«Роскошная артистка», «Образ настоящей королевы», «Очаровательное платье», «Вам очень идет это платье», «Вам точно 68? Так молодо выглядите», «Как девочка», «Восхитительная и стройная», – написали поклонники певицы.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской поблагодарила певицу за спасение от зависимости. Татьяна Плаксина вспомнила, как родительница спасла ее и стала настоящим ангелом-хранителем для художницы.

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