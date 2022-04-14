«Какая ты красотка!»: Агата Муцениеце верхом на лошади похвасталась идеальной осанкой

Агата Муцениеце разместила в личном микроблоге фото со съемок из горного Дагестана. Знаменитость позировала в седле.

Агата в баклажановой худи и изумрудных джоггерах взобралась на лошадь шоколадного оттенка с белой полоской на мордочке. Актриса дополнила спортивный образ массивными кроссовками и солнечными очками с крупной оправой.

Муцениеце отметила, что ей очень понравилось общаться с такими умными животными, как лошади. А вот фанаты Агаты порадовались за актрису. Не все знали, что бывшая жена Павла Прилучного овладела верховой ездой.

«Фантастика», «Ну какая ты красотка», «Ого, вы еще и на лошади катаетесь», «Как там у вас тепло, можно носить такие яркие костюмчики», «Агата, вы очень смелая», «Спортивная девчонка», – похвалили Муцениеце поклонники.

больше по теме Агата Муцениеце стильно сочетала спортивный костюм оттенка капучино с курткой-дутиком без рукавов Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в обычной жизни предпочитает носить удобную одежду.

Напомним, ранее Агата Муцениеце расстроилась, услышав имя бывшего мужа. Актрисе не нравится, когда поклонники приписывают ей роман с экс-возлюбленным. Агата неоднократно упоминала, что ее с Павлом связывают дружеские отношения во время совместных встреч с детьми.

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