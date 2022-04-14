«Он делает меня счастливой… и еще Биркин»: Екатерина Варнава с насмешками призналась в любви Александру Молочникову

Бывшая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава разместила в личном микроблоге поздравление для Александра Молочникова.

Актриса, как всегда, в шуточной форме обратилась к возлюбленному в день его рождения.

«30 лет назад 14 апреля родился мой парень. Я бы даже сказала, хотя нет, я все правильно сказала… У меня есть парень, самый крутой на свете. С ним очень и очень непросто, но по счастливой случайности только он делает меня счастливой… и еще Биркин», — написала Варнава в личном микроблоге.

Екатерина Варнава призналась режиссеру в любви. Бывшая девушка телеведущего Дмитрия Хрусталева рассказала, что у нее не получается ссориться с Александром Молочниковым.

«Ты самый восхитительный, невероятно амбициозный мужчина, талантливейший режиссер, ну и актер чуть хуже. Ты верный друг, мне всегда интересно с тобой, даже когда ты говоришь только о себе», — добавила Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Варнава снялась вместе со своим возлюбленным Александром Молочниковым в фильме по мотивам тревел-шоу «Орел и решка».

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