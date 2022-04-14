Холдинг свекра Натальи Водяновой отказывается продавать товары россиянам

В компании заявляют, что отпустят вещи, если покупатель имеет еще какое-то гражданство, помимо российского.

Расизм шагает по планете. В четверг, 14 апреля, стало известно, что представители холдинга LVMH, которым владеет свекор Натальи Водяновой Бернар Арно, отказываются отпускать товары нашим согражданам.

В компанию, напомним, входят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Bulgari и другие.

А в Celine, кстати, сегодня заявили, что россияне смогут приобрести что-то во французском доме моды, только если имеют еще какое-то гражданство.

«Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH», — объяснил менеджер гамбургского магазина Celine сайту Super.

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