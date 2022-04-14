А папа в телевизоре: Арзамасова засняла, как восьмимесячный сын ползает и наблюдает за Авербухом

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». Артистка стала одной из тех, кто продолжил строить карьеру. А несколько лет назад она обрела счастье с Ильей Авербухом.

Пара сыграла свадьбу. Они столкнулись с осуждениями из-за большой разницы в возрасте, но вскоре показали, что они счастливы вместе. У супругов родился сын Лев.

Недавно в интервью Авербух признался, что кроху они хотели назвать Марк, но передумали, когда увидели его. Сам фигурист его называет солнышком. 14 апреля фигурист стал гостем передачи «Доброе утро».

А вот Арзамасова смотрела эфир дома. Оказалось, что сын составил ей компанию. Он ползал по полу в комбинезоне пастельного тела. Лев заметил папу на экране и стал наблюдать за ним.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие сделали комплименты и отметили, что Илья прекрасный папа. «Общение сыночка с папой! Так мило!», «Как Левушка внимательно наблюдает за папой!», «Какой красотулечка», «Чудесный ребенок! Прекрасная семья! Авербух — гений», — прокомментировали пост подписчики. К слову, фигурист признался, что планирует завести с женой еще одного ребенка в скором времени.

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