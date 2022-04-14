«Мы едем домой»: жену Константина Ивлева выписали из роддома

Шеф-повар Константин Ивлев забрал из роддома дочь и жену.

Возлюбленная Ивлева отметила в личном микроблоге, что покидает больничные стены. Скоро малышка звездных родителей окажется дома.

«Мы едем домой. Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора. Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — рассказала жена Ивлева.

Новорожденная дочь Ивлева и Куденковой сможет познакомиться со своими старшими братом и сестрой. К слову, у Константина Ивлева уже есть сын Матвей и дочь Мария от предыдущих отношений.

Напомним, ранее жена Константина Ивлева показала снимки из палаты роддома. Валерия Куденкова предстала на фото рядом с новорожденной дочкой. Однако лицо малышки возлюбленная шеф-повара закрыла стикером.

Большинство знаменитостей не сразу показывают лица своих детей. Только после крещения или достижения определенного возраста родители хватаются улыбками своих крох.

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