По-молодежному: Ирина Пегова в укороченной куртке-дутике отметилась на шопинге

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных фильмах и сериалах. Многие знают ее по роли в картине «Акушерка». Она не скрывает, что любит свою работу.

Артистка играет в театре и не раз участвовала в телевизионных шоу. В свои 43 года она предпочитает жить для себя, путешествовать и сниматься в новых проектах. У нее есть дочка Татьяна, которая часто проводит время с мамой.

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Этой весной Пегова посещает хоккейные матчи, бывает в музеях и устраивает прогулки. Каждый раз она демонстрирует новые образы. Актриса уже щеголяла в алом пальто и платье макси.

А вот 14 апреля она решила поделиться кадрами из магазина. Свой выходной артистка решила посвятить шопингу. Ирина отметилась в спортивном костюме с ярким принтом и укороченной куртке-дутике. Она примеряла очки в поисках подходящей оправы.

Примечательно, что Пегова не побоялась предстать без макияжа. Она смущалась, примеряя оправы. Артистка оделась в молодежном стиле. Но поклонники отметили, что актриса прекрасно выглядит. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая красивая», «Ой, какой классный наряд», «Куртка классная», «У вас всегда такие необычные наряды», «Ирина, вы потрясающая», «Такой образ, супер», «Всегда позитивная», «Без макияжа особенно милая», — прокомментировали кадры подписчики.

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