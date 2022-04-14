«Прекрасно знает этот город и проводит по нему увлекательные экскурсии»: Васильев уехал из России

Историк моды несколько дней назад пережил гипертонический криз, но уже оправился и полон сил.

Источник, близкий к историку моды Александру Васильеву, сообщил, что известный телеведущий, у которого несколько дней назад случился гипертонический криз, улетел из России.

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий. Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию». Друг Александра Васильева

Как отметил источник, Александр Васильев — частый гость в Турции. Он прекрасно знает Стамбул и устраивает для почитателей своего таланта экскурсии по нему. Например, в прошлом сентябре он проводил экскурсию по Стамбулу, и все остались в полном восторге, сообщает МК.ru.

Напомним, что Александр Васильев — известный в России историк моды. Он блистательно ведет программу «Модный приговор». Не так давно он вернулся из Франции, где у него есть квартира. Правда, пребывание в России было, как выясняется, недолгим.

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