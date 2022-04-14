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«Прекрасно знает этот город и проводит по нему увлекательные экскурсии»: Васильев уехал из России

Историк моды несколько дней назад пережил гипертонический криз, но уже оправился и полон сил.

«Прекрасно знает этот город и проводит по нему увлекательные экскурсии»: Васильев уехал из России
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Источник, близкий к историку моды Александру Васильеву, сообщил, что известный телеведущий, у которого несколько дней назад случился гипертонический криз, улетел из России.

Александр Васильев
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий. Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию».

Друг Александра Васильева

Как отметил источник, Александр Васильев — частый гость в Турции. Он прекрасно знает Стамбул и устраивает для почитателей своего таланта экскурсии по нему. Например, в прошлом сентябре он проводил экскурсию по Стамбулу, и все остались в полном восторге, сообщает МК.ru.

Напомним, что Александр Васильев — известный в России историк моды. Он блистательно ведет программу «Модный приговор». Не так давно он вернулся из Франции, где у него есть квартира. Правда, пребывание в России было, как выясняется, недолгим.

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Александр ВасильевАлександр Васильев последние новостиСтамбулТурцияФранция