«Израиль — брат Америки»: прокатчик заявил, что Галкину помогут продать билеты «два одесских еврея»

Как отметил менеджер, тренды в молодежной среде в этой стране все-таки приходят из США, а не из России.

Израильский прокатчик объяснил, почему шоу телеведущего и юмориста Максима Галкина в этой стране обречены на провал.

«В Израиле есть стадионы, безусловно, мегазвезды их собирают. Например, Мадонна когда-то. Но израильские стадионы не для российских звезд — только для мировых артистов. Отмечу важные моменты: Израиль — это младший брат Америки. Поэтому все тренды в молодежной моде приходят оттуда, через месяц после США». Прокатчик

Как заметил прокатчик, Максиму Галкину остается надеяться только на сарафанное радио. Тогда билеты на его концерты докупят. По словам прокатчика, израильтяне — крайне статичный народ. Им уж точно не до концертов Галкина. Они редко ходят в театр. Чаще в кафе и рестораны.

Как добавил прокатчик, даже если Галкин сам начнет развешивать афиши, маловероятно, что народ их заметит. В этом деле, как думает специалист, Галкину могут помочь единицы.

Как он выразился, профессионалов в сфере реализации билетов мало, поэтому могут подсобить разве только «два одесских еврея». Эти люди должны сесть на телефон и начать обзванивать всех своих знакомых. Так в Израиле по старинке продаются билеты, сообщает МК.ru.

Напомним, что в июне Максим Галкин даст восемь концертов в Израиле. Пока полностью проданы билеты только на один.

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