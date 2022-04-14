Киркоров рассказал о здоровье попавшего в реанимацию отца

Отец Филиппа Киркорова, 89-летний Бедрос Киркоров, на прошлой неделе попал в реанимацию. Как оказалось, у него начались неприятные последствия от перенесенного коронавируса.

По словам Филиппа, сейчас Бедрос находится в санатории Московской области. За его состоянием круглосуточно наблюдают врачи.

«Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги. Сейчас это моя главная забота — здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. И он займет самое главное место в зале на моем юбилее. Но папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — рассказал певец в беседе с kp.ru.

Филипп Киркоров, напомним, готовится отметить 55-летний юбилей 30 апреля. Поп-король планирует закатить грандиозный праздник.

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