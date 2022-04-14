«Режим до сих пор сбитый»: Егор Крид вернулся в Россию и раскрыл секреты выпуска «Голос. Дети»

Как отметил рэпер, он с самолета сразу же отправился на репетицию.

Рэпер Егор Крид в «Телеграме» объявил о своем возвращении в Россию из Дубая, где он находился в последнее время. Сразу же из аэропорта он поехал на репетицию шоу «Голос Дети».

«Режим до сих пор сбитый. Был на фонографе с детьми, репетировали с оркестром. В эту пятницу на стриме будем вместе наконец-то смотреть выступление моих команд». Егор Крид

По словам Егора Крида, ему очень интересно, как все будет выглядеть по телевизору.

Напомним, что Егор Крид является одним из наставников шоу «Голос. Дети». При этом сам рэпер, когда нет съемок, предпочитает находиться не в Москве, а в Дубае.

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