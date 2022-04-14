«Да и мы их никогда народными не считали»: Рогозин назвал Хаматову «честной женщиной»

Как отметил глава «Роскосмоса», народные всегда остаются со своим народом.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в «Телеграме» высказался об актрисе Чулпан Хаматовой, которая готова в любой момент отказаться от звания народной артистки России.

«Полностью согласен. Честная женщина. Признается, что никакая она не народная артистка. Да и мы их никогда народными не считали». Дмитрий Рогозин

Как отметил Дмитрий Рогозин, народные артисты в России всегда остаются со своим народом. Таких же, как Хаматова, он считает «перекати-поле».

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова в любой момент отказаться от звания народной артистки России. Актриса в последнее время проживает в Латвии в экодомике недалеко от Риги.

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