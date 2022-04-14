«Такой вот свободный мир»: Собчак заступилась за Хаматову и раскритиковала латвийскую журналистку

Как отметила светская львица, от актрисы во время интервью требовали доказать, что она не верблюд.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» раскритиковала латвийскую журналистку Генриетту Верхоустинскую, которая не так давно брала интервью у актрисы Чулпан Хаматовой.

Как заметила Собчак, во время интервью журналистка требовала, чтобы Хаматова в чем-то раскаялась. Кроме того, актриса должна была все время доказывать, что она не верблюд.

По словам Собчак, у людей есть отвратительное свойство – откусывать руку по локоть, когда им протягивают мизинец. Как считает Собчак, даже если Хаматова каждый день начнет выдавать в соцсетях «сводки с полей», то европейцам все равно этого будет мало.

«Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слезы, слишком тихо слышен плач. Что это за общественный надзор: много ты сказал или мало, сколько раз осудил, как именно призвал? Позор. Вот такая вот этика, такой вот свободный мир». Ксения Собчак

Ранее Чулпан Хаматова в интервью для латвийского телевидения заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России, если это потребуется.

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