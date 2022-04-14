Сестра Джонни Деппа рассказала в суде о побоях со стороны их матери

Родственница актера Кристи Дембровски уверяет, что Джонни не мог быть источником домашней агрессии в своей семье.

На суде между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд (первый пытается доказать, что вторая оклеветала его в деле о домашнем насилии) слово взяла старшая сестра актера, 61-летняя Кристи Дембровски.

Она рассказала присяжным, что они с Деппом росли в неблагополучной семье: родители часто ругались, и мать будущей кинозвезды затем срывалась на своих детей.

«Мы убегали и прятались, — вспомнила 61-летняя Кристи. — Она (мать. — Прим. авт.) била нас. Кидалась вещами».

Свидетельницу спросили, давал ли Джонни отпор своей матери. Сестра актера ответила, что он никогда подобным не занимался.

«На самом деле ничто из того, что происходило в нашем доме в раннем детстве, не было приятным. И когда я стала старше, и Джонни, и я, мы решили, что, как только мы уедем, как только у нас будет свой собственный дом, мы никогда не повторим ничего из того, что было в нашем детстве. Мы собирались сделать все по-другому», — цитирует Дембровски издание People.

Напомним, Джонни Депп родился в семье инженера-строителя и официантки, у которых было два сына и две дочери. По словам старшей сестры актера, их мать Бетти Сью Палмер со временем смягчилась и перестала быть такой грубой. Она умерла в мае 2016 года — незадолго до развода Джонни и Эмбер.

Тогда актриса заявила, что решила порвать с мужем из-за домашнего насилия с его стороны. Звезда «Пиратов Карибского моря» опроверг обвинения, и супруги решили свои разногласия во внесудебном порядке. Позже Эмбер Херд стала рассказывать в прессе о своем опыте жертвы семейных побоев. Эти публикации разрушили карьеру Деппа. Уже несколько лет актер пытается восстановить свое доброе имя. Пока безрезультатно.

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