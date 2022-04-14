И в фойе шапочку не снял: 58-летний Юдашкин с блондинкой женой пришел в театр

Именитый модельер впервые за долгое время появился на публике. Валентин Абрамович, как всегда, был одет по последнему слову моды.

Валентин Юдашкин не так часто появляется на публике. Модельер много творит, работает над эскизами и новыми коллекциями — светской жизни он предпочитает свое дело и отдых с семьей. На редких вылазках в мир дизайнера чаще всего сопровождает Марина Юдашкина. Возлюбленная стала для кутюрье надежным тылом и опорой. Они всегда вместе, всегда рядом. Такому прочному союзу и гармоничным отношениям позавидуют и те, кто далек от шоу-бизнеса. Ну а для селебрити такая лебединая верность — большая редкость.

Вместе с мужем Марина Юдашкина сходила в театр на спектакль. Валентин Абрамович рядом с женой блондинкой выглядел отдохнувшим. Мэтр, как всегда, был одет с иголочки, по последнему слову моды. Свою шапочку как яркую деталь всего образа кутюрье не стал снимать даже в фойе. Не забыл модельер и про имиджевые очки. Юдашкин был одет в классические брюки правильной длины, футболку и кардиган оттенка весенней травы.

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«Вчера мы с Валечкой были в театре Олега Табакова. Владимир Машков поставил спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера, в этом замечательном спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и предсказуемая комедия о двух женщинах, проживающих в одном доме для пожилых людей, в которой нет глупости и заигрывания с публикой! Нам очень понравился спектакль!» — отметила Юдашкина.

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