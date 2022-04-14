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И в фойе шапочку не снял: 58-летний Юдашкин с блондинкой женой пришел в театр

Именитый модельер впервые за долгое время появился на публике. Валентин Абрамович, как всегда, был одет по последнему слову моды.

И в фойе шапочку не снял: 58-летний Юдашкин с блондинкой женой пришел в театр
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: личный архив

Валентин Юдашкин не так часто появляется на публике. Модельер много творит, работает над эскизами и новыми коллекциями — светской жизни он предпочитает свое дело и отдых с семьей. На редких вылазках в мир дизайнера чаще всего сопровождает Марина Юдашкина. Возлюбленная стала для кутюрье надежным тылом и опорой. Они всегда вместе, всегда рядом. Такому прочному союзу и гармоничным отношениям позавидуют и те, кто далек от шоу-бизнеса. Ну а для селебрити такая лебединая верность — большая редкость.

Вместе с мужем Марина Юдашкина сходила в театр на спектакль. Валентин Абрамович рядом с женой блондинкой выглядел отдохнувшим. Мэтр, как всегда, был одет с иголочки, по последнему слову моды. Свою шапочку как яркую деталь всего образа кутюрье не стал снимать даже в фойе. Не забыл модельер и про имиджевые очки. Юдашкин был одет в классические брюки правильной длины, футболку и кардиган оттенка весенней травы.

Модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной Юдашкиной
Валентин Юдашкин с шапочкой пришел в театр с женой Мариной. Фото: личный архив

«Вчера мы с Валечкой были в театре Олега Табакова. Владимир Машков поставил спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера, в этом замечательном спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и предсказуемая комедия о двух женщинах, проживающих в одном доме для пожилых людей, в которой нет глупости и заигрывания с публикой! Нам очень понравился спектакль!» — отметила Юдашкина.

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