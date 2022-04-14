За спиной — иконы и мамин портрет в тяжелой раме: Лиза Галкина украсила белокурые волосы венком из алых роз

Максим Галкин обеспокоил поклонников словами о том, что он пока не будет публиковать в Telegram контент развлекательного и юмористического толка. По словам шоумена, на это у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил. Ну а жена комика Алла Пугачева с самого начала была против того, чтобы Максим делился в соцсетях личными кадрами с двойняшками Гарри и Лизой.

Вот только сам Галкин решил иначе. Шоумен показывал детей только для того, чтобы избавиться от назойливых репортеров. Как говорил Максим, уж лучше он сам опубликует свежие фото с двойняшками, выбрав те кадры, которые ему понравились, нежели увидит в таблоидах снимки, полученные исподтишка.

Пока Максим Галкин взял перерыв и не балует фанатов свежими фото с двойняшками и Аллой, подписчикам остается только любоваться на памятные кадры в микроблоге шоумена. На одном из таких кадров Лиза позировала в венке с бумажными алыми розами, украсив свои белокурые локоны. Дочка Примадонны предстала в замке. За спиной у нее иконы и мамин портрет в тяжелой «золотой» раме.

«Аленький цветочек! Ну какая миленькая девочка», «Панночка из повести Гоголя, только добрая и милая», «Ангелочек», «Когда вырастет, отбоя у женихов не будет! Вот Алле морока — кавалеров от замка отгонять», «А причем тут Аллочка? Если надо, за сестренку и Гарри вступится», — пишут фолловеры.

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