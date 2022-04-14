«Единственное чего бы хотелось, это свой актерский вагончик»: Куликова объяснила, зачем ей такая привилегия 

Актриса из сериала «Склифосовский» рассказала о том, что входит в ее райдер.

В одном из интервью Марию Куликову спросили о том, что входит в ее райдер. По словам актрисы, как бы это не звучало странно, но ее список «хотелок» совершенно пуст. Такие мелочи, как вода, чай и кофе — итак входят в райдер всей съемочной группы. Единственная привилегия, которая бы порадовала звезду, так это отдельный актерский вагончик. Куликова даже объяснила, зачем он ей нужен. По словам актрисы, она привыкла спать в обеденный перерыв. Но если она делит вагончик с кем-то еще, то как человек воспитанный просто не может позволить себе вздремнуть — надо поддерживать беседу.

«Единственное чего бы хотелось, это свой актерский вагончик. Приятно, когда ты в нем находишься один, потому что по статистике мой рабочий день длится от звонка до звонка двенадцать часов, что тяжело», — приводит Wday.ru слова Марии Куликовой.

А вот обеды или легкий перекус актриса всегда берет с собой на съемочную площадку сама, никаких требований по этому у нее нет. «Я же — рабочая лошадка прекрасно про себя все понимаю, не отношу к значимой фигуре, что, кстати, помогает по жизни — у тебя нет никаких разочарований», — отметила Мария.

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