Супруги, на которых напал актер Эзра Миллер, отозвали свое заявление в суд

За несколько дней на Гавайях молодой артист стал настоящей звездой местной криминальной хроники.

Дело о дебоше голливудского актера Эзры Миллера («Лига справедливости», «Фантастические твари») на Гавайях приобрело новый поворот.

Супружеская пара из города Хило, которая ранее обвинила 29-летнего артиста в том, что он ворвался к ним в спальню, угрожал расправой и еще похитил некоторые ценные вещи, 11 апреля неожиданно отозвала свое заявление в суд — через две недели после подачи. Об этом сообщает Associated Press.

Хотя это не единственный инцидент на Гавайях, связанный с актером. На нем «висят» еще дебош в баре 27 марта и нарушение ПДД 19 марта. Но адвокат звезды договорился с правоохранительными органами отложить судебное заседание на 26 апреля, пока идут переговоры с прокурорами.

Напомним, что после упомянутых происшествий Миллера арестовали, но затем отпустили под залог в 500 долларов. Тогда он ворвался в чужой дом и стал угрожать его хозяевам. Пострадавшая от действий актера супружеская пара попросила суд вынести постановление о запрете кинозвезде приближаться к ним. Но теперь, судя по всему, «жертвы» перестали бояться Эзру. Возможно, влиятельные покровители артиста сумели замять дело.

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