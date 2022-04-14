«Когда прихожу домой, за мной закрывается калитка»: Куликова — о том, какой мужчина ей нужен

Актриса из сериала «Склифосовский» рассказала, что самое важное для нее в семейных отношениях со второй половинкой.

Мария Куликова дала понять, что только дома она может отгородиться от всех проблем и склок. Это место, где актриса чувствует себя максимально спокойно и расслабленно, когда на нее никто не давит и не испытывает эмоционально. Говоря о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой и какие отношения в семейной жизни для нее были бы идеалом, Мария призналась, что ее человек должен обладать чувством юмора. Чтобы с ним можно было посмеяться и отдохнуть душой.

«Чувство юмора, чтобы можно было смеяться, потому что вокруг происходит столько всего негативного. Как человек социальный и стопроцентный эмпат, я болезненно реагирую на неприятные истории, переживаю, мне нужно отвлекаться, веселиться. Когда прихожу домой, и за мной закрывается калитка, я глубоко вдыхаю и понимаю, что здесь мой тыл, я чувствую себя комфортно», — приводит Wday.ru слова Марии Куликовой.

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