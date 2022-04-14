«Станет немного полегче»: Евгений Плющенко рассказал, почему шоу в ДНР пока не может состояться

Как отметил фигурист, идея пока прорабатывается.

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что шоу в ДНР обязательно состоится. Правда, это случится несколько позже, когда ситуация в данном регионе нормализуется.

«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем». Евгений Плющенко

Напомним, что примерно месяц назад Евгений Плющенко выступил с инициативой организовать в ДНР ледовое шоу. При этом есть и определенные проблемы. Например, отсутствие в ДНР качественного искусственного льда, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что министр спорта России Олег Матицын ранее поддержал порыв Евгения Плющенко. На данный момент ведутся переговоры с возможными участниками шоу.

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