Оскорбившая россиян Татьяна Лазарева: «Я еще в Испании посижу, а потом вернусь»

Разумеется, актриса понимает, что в Европе она не востребована.

Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева в последнее время нелицеприятно высказывается в адрес россиян. Актриса одной из первых сбежала из России на фоне мировых событий, а теперь постит из заграницы негатив.

При этом в «ненавистную Россию» Лазарева возвращаться планирует. Безусловно, звезда понимает, что деньги больше нигде не заработает. Вряд ли в Европе она будет востребована.

«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю», — уточнила Лазарева.

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