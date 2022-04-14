«Когда получила серьезный гонорар…»: Куликова призналась, куда тратит деньги

Актриса из сериала «Склифосовский» дала понять, что брендовые вещи ее вообще не привлекают.

В одном из своих интервью Мария Куликова призналась, что ей нравится тратить день исключительно на эмоции. Так, у актрисы появилась страсть спонтанно покупать билеты в театр — для себя, для семьи или кому-то в подарок, неважно. Когда Мария видеть интересные спектакли, она не может лишить себя удовольствия сходить на представление.

Также актриса спонтанно покупает билеты на отдых. Как говорит Куликова, чтобы точно не было дороги назад. Потому что обычно Марию затягивает рабочий вихрь. Найти на что-то время ей крайне сложно. Зато заранее приобретенные билеты, к примеру на спектакль, не дают ей впасть в трудоголизм.

«К вещам я совершенно равнодушна, у меня достаточно простой гардероб. Даже когда один раз получила достаточно серьезный гонорар за тяжелый рабочий период и решила, что имею право, пойду в магазин, куплю себе дорогую сумку, ничего не получилось. Прошлась, посмотрела, ужаснулась ценам и завернула в кассу Большого театра за билетами на балет. Мне все-таки нравится тратить деньги на впечатления», — приводит Wday.ru слова Марии Куликовой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!