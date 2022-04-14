На похоронах его не было: сын Жириновского пришел на могилу отца и произнес пламенную речь

Уже бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский находился в ссоре со своим родным сыном Игорем Лебедевым. Какой-то период времени молодой человек работал вместе с отцом, однако в 2019 году объявил об уходе из политики. Причина — конфликт с Владимиром Вольфовичем.

С тех пор вместе на мероприятиях они не появлялись. Лебедев даже не пришел на прощание с отцом, что вызвало в обществе бурю негодования.

Однако спустя девять дней Лебедев все же появился на кладбище — он приехал на поминки отца.

«Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит, — сказал сын политика. — Верю, что на небесах он всегда будет с нами».

Лебедев еще говорил про роль Жириновского в российской политике и насколько значимый след он оставил в истории.

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