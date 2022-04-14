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«Ровно 3 года назад ты принес нам аромат весны»: Бурак Озчивит нашел редкие фото с сынишкой Караном

Актер из турецкого сериала «Основание Осман» поздравил сына от Фахрийе Эвджен с днем рождения.

«Ровно 3 года назад ты принес нам аромат весны»: Бурак Озчивит нашел редкие фото с сынишкой Караном
Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: личный архив

13 апреля свой день рождения отметил сынишка Бурака Озчивита — малыш Каран. По этому случаю в личном микроблоге актер из турецкого сериала «Великолепный век» поделился серией редких памятных снимков с сынишкой, показав, как тот рос.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен с сыном Караном
Фахрийе Эвджен с сынишкой дома. Фото: личный архив

На снимках Каран, которому исполнилось 3 годика, позирует то с мамой Фахрийе Эвджен дома, то с отцом в самолете. Есть и фото, на котором сын актера запечатлен еще совсем маленьким с пустышкой и в смешной вязаной шапочке на прогулке с Бураком.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит с сыном Караном
Бурак Озчивит с сыном Караном в самолете. Фото: личный архив

«Ровно 3 года назад ты стал нашим весенним цветочком, который расцвел внутри нас, любимый сыночек! Ты принес нам аромат весны, с днем рождения, мой ангел!» — написал в личном микроблоге Бурак.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит с сыном Караном
А на этом фото Каран еще совсем малыш с пустышкой на прогулке с отцом. Фото: личный архив

Многие поклонники актера подметили, что у Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита растет просто очаровательный малыш, а своим кудрявым чубчиком Каран влюбил преданных фанаток звезды сериала «Основание Осман».

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