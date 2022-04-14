«Она многого хочет и пусть добивается»: что Брик при жизни говорила о единственной дочке Зое

Евгения Брик скоропостижно ушла из жизни 10 февраля, ей было всего 40 лет. У актрисы осталась единственная дочка Зоя от режиссера и сценариста Валерия Тодоровского. Кстати, на Первом канале с успехом идет сериал «Никто не узнает», в котором Евгения Брик снималась вместе с Кириллом Сафоновым. Вот только увидеть ленту на экране актриса не успела.

В одном из своих последних интервью Брик рассказала о том, какой растет ее дочка Зоя. В 12 лет наследница Валерия Тодоровского еще не определилась с тем, пойдет ли она по стопам своих звездных родителей. Вот что при жизни говорила о дочке Евгения.

«Смотрим с ней фильм о врачах — говорит: «Я буду нейрохирургом». Потом включили сериал про шахматистку и весь вечер играли в шахматы, а затем резались в домино. Ей, разумеется, нравится кино, она пишет интересные сценарии, юмористические рассказы. Один из последних очень смешной, со своим взглядом, «Моя семья на карантине», который она постоянно дополняет. Читала его в школе, понравился. Да зачем ей определяться с профессией? Я в ее возрасте тоже хотела стать и учительницей, и парикмахером… Она многого хочет и пусть добивается, а мы будем поддерживать. Главное — чтобы у нее была страсть к любимому делу», — приводит Wday.ru слова Евгении Брик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!