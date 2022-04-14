Предполагаемая внебрачная дочь Галины Вишневской собралась бороться за наследство певицы

У оперной дивы Галины Вишневской, которая ушла из жизни почти десять лет назад, объявилась внебрачная дочь. Некая 71-летняя Людмила Арбидан подала иск в Хамовнический районный суд к двум законным дочерям певицы — Ольге и Елене и попросила признать наследство звезды недействительным.

Как уверяет Людмила Арбидан, она появилась на свет в 1951 году. В те годы Галина Вишневская была замужем за директором ленинградского театра оперетты Марком Рубиным. Их брак продлился 11 лет. В браке у пары родился сын, который прожил всего несколько месяцев.

После Галина Вишневская вышла замуж за пианиста Мстислава Ростроповича. В этом браке на свет появились две дочери. Отметим, что Арбидан работает преподавателем на фортепиано. Проживает женщина в Одинцово.

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«Пока не было суда, я не буду ничего говорить! Это очень длинная и непростая история. В моей нелегкой судьбе было задействовано много людей и пока не пройдут суды, говорить об этом рано». Людмила Арбидан

Напомним, что Галина Вишневская — народная артистка СССР. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», сообщает МК.ru.

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