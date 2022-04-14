«Говорят, можно что угодно перенести вместе»: как ныне покойная Брик описывала союз с Тодоровским

Актриса прожила с режиссером более 15 лет. За это время, как говорила Евгения, их связь стала еще прочнее.

Евгения Брик прожила в браке с режиссером и сценаристом Валерием Тодоровским больше 15 лет. За эти годы у пары появилась общая дочка Зоя. В свои 12 лет девочка осталась без мамы. Евгения ушла из жизни после долгой болезни, у нее был рак. Актрисы не стало 10 февраля. Но что еще совсем недавно Брик рассказывала о своем супружестве? В одном из последних интервью Евгения подметила, что когда два человека встречаются, между ними происходит химическая и физическая реакция, они понимают, что хотят быть вместе, иметь детей. Возникает определенное чувство, любовь или страсть.

«Со временем, когда пара вместе много лет, понимаешь, что у них уже есть нечто большее, чем любовь, страсть, дружба. Ты чувствуешь, что идешь с этим человеком одной дорогой, живешь одной жизнью, у вас одни интересы. И что бы ни случилось, эта основа никуда не исчезнет, потому что они неотделимы друг от друга. Говорят, можно что угодно перенести вместе. Сила — в двоих: в тебе и твоей половинке. Вместе мы целое», — приводит Wday.ru слова Евгении Брик.

Именно таким, как дала понять актриса, и был ее брак с режиссером Валерием Тодоровским.

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