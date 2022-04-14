«Она уже девушка занятая»: Филипп Киркоров озвучил имя актрисы, на которой готов жениться

Как отметил поп-король, сейчас ему комфортно одному.

Певец Филипп Киркоров заявил, что сейчас одинок как сыч. У него никого нет. При этом он не готов утверждать, что никогда не женится. Как пошутил музыкант, он вполне может встретить певицу Шер, которая в него влюбится.

По словам Филиппа Киркорова, сейчас есть несколько звезд «из молодняка», которым он симпатизирует. Ему, например, очень симпатична певица Мари Краймбрери. Также нравится Клава Кока.

«Зиверт — шикарная. В Олю Бузову тоже грех не влюбиться. Так, кто мне еще нравится? Катя Варнава. На ком бы я женился, так это на Варнаве. Но она уже девушка занятая». Филипп Киркоров

Напомним, что после развода с певицей Аллой Пугачевой поп-король больше не женился. При этом ему часто приписывают различные романы со звездами шоу-бизнеса, сообщает «Комсомольская правда».

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