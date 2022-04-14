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«Двойник Собчак в Тель-Авиве, ребенку отдых обещала»: Гордон посмеялась над «патриотами родины»

Как отметила общественница, в России некоторые звезды будут теперь наездами, чтобы поучить остальных уму.

«Двойник Собчак в Тель-Авиве, ребенку отдых обещала»: Гордон посмеялась над «патриотами родины»
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» посмеялась над так называемыми «патриотами родины», которые покинули за последнее время Россию.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

«Шульман — в Германии, Ургант — в Израиле, Чубайс — в Турции, в Грузии — айтишники, двойник Собчак в Тель-Авиве, ибо ребенку отдых обещала. Сюда патриоты будут наездами, провести форум, поучить «оставшихся» уму».

Екатерина Гордон

Напомним, что некоторые отечественные звезды за последний месяц покинули пределы России. При этом часть из них время от времени родину посещают.

Так, к примеру, Ксения Собчак прилетала не так давно в Россию. Правда, визит был кратковременным. Вскоре звезда снова улетела в Израиль, откуда отправилась «по работе» во Францию.

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Екатерина ГордонИван УргантИзраильКсения СобчакФранция