«Двойник Собчак в Тель-Авиве, ребенку отдых обещала»: Гордон посмеялась над «патриотами родины»

Как отметила общественница, в России некоторые звезды будут теперь наездами, чтобы поучить остальных уму.

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» посмеялась над так называемыми «патриотами родины», которые покинули за последнее время Россию.

«Шульман — в Германии, Ургант — в Израиле, Чубайс — в Турции, в Грузии — айтишники, двойник Собчак в Тель-Авиве, ибо ребенку отдых обещала. Сюда патриоты будут наездами, провести форум, поучить «оставшихся» уму». Екатерина Гордон

Напомним, что некоторые отечественные звезды за последний месяц покинули пределы России. При этом часть из них время от времени родину посещают.

больше по теме Гордон засомневалась в законности получения Собчак и Моргенштерном паспортов Израиля Как отметила общественница, среди элит стало больно много евреев и иудеев.

Так, к примеру, Ксения Собчак прилетала не так давно в Россию. Правда, визит был кратковременным. Вскоре звезда снова улетела в Израиль, откуда отправилась «по работе» во Францию.

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