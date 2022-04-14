«Двойник Собчак в Тель-Авиве, ребенку отдых обещала»: Гордон посмеялась над «патриотами родины»

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» посмеялась над так называемыми «патриотами родины», которые покинули за последнее время Россию.
Напомним, что некоторые отечественные звезды за последний месяц покинули пределы России. При этом часть из них время от времени родину посещают.
Так, к примеру, Ксения Собчак прилетала не так давно в Россию. Правда, визит был кратковременным. Вскоре звезда снова улетела в Израиль, откуда отправилась «по работе» во Францию.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.