Шикарная вилла с видом на Атлантический океан: Ксения Собчак улетела во Францию

Как отметила светская львица, в ближайшее время она будет работать в очень красивом месте.

Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях сообщила, что добралась до места, откуда в самое ближайшее время будет работать. Подписчики смогли определить без проблем, что это Франция. Звезда нежится в кровати на кадрах на шикарной вилле.

«Будем работать в очень красивом месте. Долетели до нового города. Угадайте, где я?» Ксения Собчак

Напомним, что Ксения Собчак улетела не так давно из России. При этом она, как писали СМИ, направилась в Израиль. Судя по всему, на Земле Обетованной светская львица пробыла совсем недолго.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак получила гражданство Израиля. При этом сама она этот факт отрицать не стала, как, впрочем, и подтверждать.

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