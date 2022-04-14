«Они все мне отказали»: Киркоров рассказал о любовных отношениях с Азизой, Распутиной и Дэнс

По словам поп-короля, у него была навязчивая идея сделать предложение всем известными певицам.

Музыкант Филипп Киркоров признался, что испытывал в свое время любовные чувства к таким певицам, как Азиза, Маша Распутина и Лада Дэнс. Все они сразили его наповал.

«Мне тогда было 20-25 лет. А потом они же все мне в результате отказали. У меня почему-то была навязчивая идея сделать предложение всем красивым певицам. Я теперь понял, кого я любил. Я не их любил, я любил телевизор, который их так красиво показывал, что не влюбиться было невозможно». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, он был после этих отношений серьезно поставлен жизнью на место. Сейчас он очень боится чувства влюбленности. По его словам, он прожил крайне болезненный период в своей непростой жизни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Филиппу Киркорову в конце апреля исполнится 55 лет. Этому событию будут посвящены его концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.