Год перемен и возможностей: Тамара Глоба рассказала, каким будет 2022-й

Астролог отметила, что наступивший год – год Юпитера.

Астрономический новый год начался 21 марта. Астролог Тамара Глоба отметила, что 2022 – это год Юпитера, а значит, год перемен и новых возможностей.

«Если очень богатые люди многое потеряют ради того, чтобы уравновесить жизнь других людей. То многие простые людей получат шансы, которые приходят в эпоху больших перемен – воспользоваться новыми возможностями, предложениями, технологиями, финансовыми потоками», — рассказала Глоба на YouTube-канале «Стрелец-Молодец».

больше по теме Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля для всех знаков зодиака Какие радости и трудности нам предстоят?

Также специалист добавила, что шансы на стабильность даются тем, кто будет беречь семью и баланс. Главное, по мнению астролога, не вести споров на политические темы с тем, кто не разделяет ваших взглядов. Сейчас нам важно не перессорится.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.