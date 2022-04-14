«Даже на Аллу посягают»: Киркоров попросил «неудавшихся певиц» не винить в своих бедах Пугачеву

Певец Филипп Киркоров обвинил некоторых своих коллег из мира шоу-бизнеса в попытках запятнать честное имя певицы Аллы Пугачевой.

«Даже на Аллу Пугачеву посягают. Я о некоторых, так скажем, неудавшихся певицах. У них что-то не сложилось в карьере, а они винят в этом Пугачеву. Алла очень хорошо сказала однажды: «Вот она на меня прет, что я ей помешала карьеру сделать, а она свою рожу в зеркало-то видела?» Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, та фраза Аллы Пугачевой была очень крутой. По его мнению, всегда можно быть квазимодой, но оставаться великом актером. Те же, кто не может быть ни тем, ни другим во всех своих бедах винят Аллу Пугачеву или Филиппа Киркорова, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Общих детей в этом браке на свет не появилось.

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