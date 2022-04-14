«Медвежья услуга»: Бузова озвучила свои принципы при распоряжении личными деньгами

Поющая ведущая занимается благотворительностью, но не будет помогать бомжам.

Одна из самых популярных девушек страны Ольга Бузова уверена, что деньги ей достаются нелегко. Поэтому она не намерена разбрасываться ими направо и налево. Поющая ведущая говорит, что не станет помогать людям на улице просто так.

«Делать добро – это не дать бомжу тысячу рублей! Это, наоборот, медвежья услуга! Потому что он пойдет, купит на эту тысячу рублей водки. Если я люблю, я все делаю. Мне ни разу ни один мужчина не давал наличных», — заявила Ольга в эфире шоу «Ночной контакт».

Добавим, при этом Бузова не скрывает, что занимается благотворительностью. Известно, что 36-летняя звезда оказывает финансовую поддержку больным детям, семьям, которым не хватает самого необходимого и тем, кто действительно нуждается в деньгах.

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