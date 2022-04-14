«Насколько кармически мы были вместе»: Киркоров объяснил, почему сын Стоцкой так на него похож

Как отметил музыкант, эта актриса была его самой большой в жизни любовью.

Певец Филипп Киркоров заявил, что актриса Анастасия Стоцкая была самой его большой в жизни любовью.

Как заметил музыкант, он не мог жениться на Стоцкой, потому что был на тот момент в отношениях с певицей Аллой Пугачевой. При этом он сказал, что отношения со Стоцкой были ничем иным, как бегством именно от Аллы Пугачевой.

Киркоров выразил уверенность, что как пара они были бы со Стоцкой до сих пор были вместе и уже отпраздновали двадцатилетие совместной жизни. Поп-король заметил, что в курсе шуток о сыне актрисы, который сильно на него похож.

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты». Филипп Киркоров

Напомним, что Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая были вместе несколько лет. До сих пор ходят слухи, что она родила сына именно от поп-короля, сообщает «Комсомольская правда».

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