Отпуск в горах: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отдыхают в Куршевеле

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом на Ямайке и других соседних государствах Королевского Содружества. Из тропической жары они практически сразу отправились в горы. Накануне семью заметили на снежных склонах Куршевеля.
Они катались на горных лыжах, были в приподнятом настроении, постоянно улыбались и наслаждались процессом. Так герцоги Кембриджские решили по максимуму провести время перед пасхальными выходными.
Добавим, что официального заявления об отпуске Кейт Миддлтон и принца Уильяма Кенсингтонский дворец не делал. Об этом пишет goodto.com.
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