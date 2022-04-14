Отпуск в горах: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отдыхают в Куршевеле

Официального заявления об отпуске герцогов Кембриджских не было.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом на Ямайке и других соседних государствах Королевского Содружества. Из тропической жары они практически сразу отправились в горы. Накануне семью заметили на снежных склонах Куршевеля.

Они катались на горных лыжах, были в приподнятом настроении, постоянно улыбались и наслаждались процессом. Так герцоги Кембриджские решили по максимуму провести время перед пасхальными выходными.

Добавим, что официального заявления об отпуске Кейт Миддлтон и принца Уильяма Кенсингтонский дворец не делал. Об этом пишет goodto.com.

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