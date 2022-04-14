Командировки мужа: Нюша оправдалась за переезд в Дубай

Ранее певица Нюша довольно часто отдыхала в Дубае. Экзотический курорт настолько привлек артистку, что второго ребенка она решила рожать именно там. После рождения сына, имя которого до сих пор хранится в секрете, семья вернулась в Россию. Но не надолго.

В конце февраля, наряду со многими другими звездами, поспешившими покинуть Россию, чемоданы собрала и Нюша. События в мире певица никак не комментирует, но на нападки фолловеров, ответила, что ее переезд в ОАЭ связан с постоянными командировками мужа Игоря Сивова.

Оказалось, что недавно она купила квартиру в Дубае и, судя по всему, в ближайшее время возвращаться не собирается.

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