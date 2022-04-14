«Пишут много всего плохого»: Довлатова рассказала об оскорблениях, которые обрушились на Лорак

По словам радиоведущей, она сама вообще перестала посещать запрещенные соцсети.

Радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего шоу на «Русском радио» в беседе с музыкантом Стасом Костюшкиным заявила, что украинская певица Ани Лорак подвергается неимоверному хейту в соцсетях.

«Мне в соцсетях столько написали, что я мерзкий и гадкий», — заявил Стас Костюшкин, комментируя свое судебное дело с певицей Лизой Монеточкой.

«Ой, а ты не представляешь, что пишут в соцсетях девушке, которая сейчас будет петь. Мы вообще эту дрянь, соцсеть, больше не посещаем. Это экстремистская организация. Если не хочешь, чтобы тебе писали гадости, то просто не ходи туда. Так вот этой девушке, Ани Лорак, тоже пишут много всего плохого». Алла Довлатова

Напомним, что Ани Лорак отменила все свои концерты и ушла в тень. Она никак не комментирует происходящее в мире. На украинскую звезду обрушиваются с критикой, как на родине, так и в России.

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