Как приготовить кокосовые конфеты «Баунти»
Видео
Как приготовить постный салат с киноа
Видео

«Выпускница института»: почему Никита Михалков не называл профессию жены

Татьяна Соловьева работала манекенщицей.

«Выпускница института»: почему Никита Михалков не называл профессию жены
Никита Михалков. Фото: Global Look Press

С Татьяной Соловьевой Никита Михалков познакомился после показа мод в Доме кино, где Татьяна работала манекенщицей.  В 1973 году она стала его второй женой. Но ни в мемуарах, ни в одном из своих интервью Никита Сергеевич не упоминал профессию жены.

Татьяна Михалкова
Татьяна Михалкова. Фото: Global Look Press

«Манекенщица в ту пору — это же почти как девушка легкого поведения. Говорил, что у него жена — учительница английского языка, хотя выпускница Московского пединститута им. Ленина в школе никогда не работала», — вспоминала Татьяна Михалкова в интервью журналу «Биография», которое цитирует «Экспресс газета».

Напомним, что Татьяна Михалкова родила режиссеру двух дочек и сына.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Никита МихалковНикита Михалков последние новостиТатьяна Михалкова