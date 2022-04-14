Требования посла Украины: в Вене отменили концерты бывшего худрука пермской оперы Курентзиса

Благотворительные концерты в столице Австрии Вене под управлением бывшего художественного руководителя пермского Театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса не состоятся. На таком решении настоял посол Украины в этой европейской стране.

В сообщении на сайте Венского концертного зала подчеркивается, что посол Украины в Австрии попросил воздержаться от «привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины».

Напомним, что концерты оркестра MusicAeterna и хора MusicAeterna c программой духовной музыки должны были состояться 12 апреля.

больше по теме В России предосудительного не увидели: как Анна Нетребко в 2006 году стала гражданкой Австрии Оперная дива 25 июля 2006 года получила паспорт другой страны.

Ранее Теодора Курентзиса обвиняли в том, что он молчит о событиях на Украине. Заметим, что ближайшие концерт Теодора Курентзиса пройдет в немецком Гамбурге 16 апреля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.