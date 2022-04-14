«Красиво звучит»: Калашникова объяснила, почему Шаляпин загорелся идеей открытия домов престарелых

Певица Анна Калашникова в беседе с Teleprogramma.pro поддержала порыв музыканта Прохора Шаляпина открыть сеть домов престарелых в России.

«Я думаю, что Прохор эту идею подчерпнул за границей в Северной Америке. Его покойная супруга была из Канады. Я и сама там была много раз. Это за границей хороший бизнес. Особенно в Канаде. Вообще красиво звучит – «Дом престарелых Прохора Шаляпина». Анна Калашникова

Как отметила Анна Калашникова, все думают, что это какое-то медицинское учреждение, но это не совсем так. «Там вполне могут быть и развлечения для стариков. Конечно, для пенсионеров недешевое удовольствие, но пусть дети заботятся о родителях и помогают. Друзья пенсионерам в конце концов могут помочь. Понятно, если человек одинок и у него маленькая пенсия, то ему будет тяжело попасть в такое заведение», — заявила Анна Калашникова.

Ранее Прохор Шаляпин выступил с инициативой открыть в России сеть домов престарелых. В таких центрах одинокие старики, по задумке исполнителя, смогут найти новых друзей и, возможно, встретить даже свою любовь.

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