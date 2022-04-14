Стало известно, почему Арзамасова отказалась брать фамилию Авербуха

Актриса подумывает над тем, чтобы взять двойную фамилию.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали супругами в декабре 2020 года. Сейчас в семье подрастет сын Лев. Ранее экс-фигурист рассказывал, что в их доме царит гармония, а слова «ссора» они просто не знают.

Накануне выяснилось, что при регистрации брака, Лиза отказалась брать фамилию мужа.

«На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов», — признался он в интервью 7Дней.ru.

Тем не менее, Авербух надеется, что жена передумает и все-таки возьмет его фамилию или будет иметь двойную.

«Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух», — добавил спортсмен.

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