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Стало известно, почему Арзамасова отказалась брать фамилию Авербуха

Актриса подумывает над тем, чтобы взять двойную фамилию.

Стало известно, почему Арзамасова отказалась брать фамилию Авербуха
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали супругами в декабре 2020 года. Сейчас в семье подрастет сын Лев. Ранее экс-фигурист рассказывал, что в их доме царит гармония, а слова «ссора» они просто не знают.

Накануне выяснилось, что при регистрации брака, Лиза отказалась брать фамилию мужа.

Илья Авербух
Илья Авербух. Фото: Global Look Press

«На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов»— признался он в интервью 7Дней.ru.

Тем не менее, Авербух надеется, что жена передумает и все-таки возьмет его фамилию или будет иметь двойную.

«Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух», — добавил спортсмен.

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