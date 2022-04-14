Нашла работу: сбежавшая в Париж Рената Литвинова рассказала, чем сейчас занимается

Еще недавно артистку нашли на больничной койке во Франции, а сейчас она уже вся в делах.

Звезда театра и кино Рената Литвинова одной из первых покинула страну после начала украинской кампании. Актриса поспешила укрыться в своей французской квартире, но сидеть в четырех стенах быстро отказалась. Она стала выходить в свет и общаться с поклонниками в Сети.

Сейчас дива не сидит без дела. Она рассказала, что нашла занятие и уже вся в делах.

«Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны — и встречаю много талантливых людей», — поведала звезда в Telegram подписчикам.

Что за фильм она снимает, Литвинова не сообщила. Зато ее наряды в Balenciaga уже успели оценить многие – она щедро делится своими фотографиями в роскошных вещах. Хотя совсем недавно перепугала фанатов кадрами из больницы в казенной одежде.

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