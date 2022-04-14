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«Во всем помогает»: Авербух рассказал о семейной жизни с Арзамасовой

Пара воспитывает сына Льва.

«Во всем помогает»: Авербух рассказал о семейной жизни с Арзамасовой
Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Актриса Лиза Арзамасова стала женой продюсера Ильи Авербуха почти два года назад. Пара воспитывает сына Льва. Правда, все хлопоты по дому легли на плечи «папиной дочки». Об этом рассказал экс-спортсмен. По словам Авербуха, он редко подолгу бывает дома.

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

«Слова «ругаться», «конфликт», «ссора» к моей жене неприменимы. На самом деле я очень благодарен Лизе за то, что она меня во всем поддерживает, помогает. Она же понимает, как мне важны все эти проекты», — сказал фигурист в интервью «7Дней».

По словам Авербуха, на частые командировки мужа Лиза Арзамасова н обижается. Она полностью поглощена воспитанием сына и работой в театре.

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