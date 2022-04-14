Где-то штаны потеряла: Клава Кока в одной футболке пришла на съемку

Исполнительница хита «Покинула чат» Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, вернулась из отпуска в Дубае и с новыми силами взялась за работу. Съемки, выступления, интервью – дел у красавицы-блондинки невпроворот. Видимо, из-за спешки она и позабыла надеть штаны (или юбку) на свою очередную съемку.

В экстравагантном наряде Клава Кока появилась на съемках шоу с Юлией Гаврилиной. Две звезды TikTok позировали для совместных фото, и Кока блеснула голым низом, демонстрируя дубайский загар. Образ в целом больше бы подошел для пляжного выхода, но никак не на официальное мероприятие.

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