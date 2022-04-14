И видеть не хочет: почему единственная дочь Петросяна отвернулась от него

Между юмористом и наследницей пробежала черная кошка несколько лет назад.

Единственной дочери Евгения Петросяна Викторине Петросянц в этом году исполнится 54. Ее мама погибла в автокатастрофе, а отец старался уделять максимум внимания. Но несколько лет между родственниками пробежала черная кошка.

Викторина мечтала стать балериной, но помешало здоровье, а от актерской карьеры отговорил знаменитый отец. В итоге она окончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова. После встречи будущего супруга перебралась с ним в США, где родила двух сыновей – Андрея и Марка. Несмотря на расстояние, отец и дочь поддерживали теплые отношения, но когда Петросян заговорил о разводе с Еленой Степаненко, Викторина решила поддержать юмористку, к которой относилась как к родной маме.

Новую избранницу отца – Татьяну Брухунову Викторина восприняла в штыки, а на родного брата по отцу и вовсе не захотела смотреть. Дочь сомневается, что Евгений Петросян является отцом двухлетнего Вагана. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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