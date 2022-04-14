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«Лицемерная»: телеведущий не постеснялся в выражениях в адрес плюнувшей на высокое актерское звание Хаматовой

Звезда назвала статус «Народный артист России» бредятиной.

«Лицемерная»: телеведущий не постеснялся в выражениях в адрес плюнувшей на высокое актерское звание Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса Чулпан Хаматова, скрывшаяся в Латвии в своем особняке за 400 тысяч евро, вновь оскандалилась. Звезда назвала звание народной артистки бредятиной и советским пережитком. Как оказалось, этим статусом она совсем не дорожит и не гордилась прежде, предпочитая не именоваться им.

Это вызвало волну негодования у коллег и прессы. Популярный белорусский телеведущий Григорий Азаренок не смог промолчать после громких заявлений Чулпан Хаматовой и разразился бранью в ее адрес.

«А чего ж раньше эту бредятину не отдала, мразь лицемерная?!» — восклицает журналист у себя в Telegram.

Ранее по поводу выпада Хаматовой высказался режиссер Николай Бурляев. Он напомнил, как и за что вручается звание народного артиста деятелям культуры и искусства.

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