«В долгах, как в шелках»: стало известно, почему Малькова с детьми экстренно уехала в США

В середине марта бывшая жена Романа Малькова Светлана перебралась из Словении в США. О том, что многодетная мама планировала переезд, с ее же слов, знал узкий круг лиц. В Америке Светлана планирует открыть свою художественную школу и выйти замуж.

Тем временем помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина опубликовала в соцсети актрисы версию произошедшего.

«Светлана Малькова так спешно собралась в Америку вовсе не просто так. Как выяснилось недавно, она вся в долгах, как в шелках! Пока Светлана в Словении со слезами на глазах рассказывала через интернет о своей тяжелой доле, сердобольные и, зачастую, совсем не богатые люди отдавали последнее бедной женщине, оказавшейся в беде… Поэтому она решила пойти ва-банк! Набрав у добрых людей крупные суммы «в долг», попросту сбежала с этими деньгами подальше. Туда, где, как она уверена, ее не достанут!» — гласит сообщение.

Напомним, ранее муж Анастасии Макеевой Роман Мальков обратился к детям через соцсети. Он утверждает, что экс-жена препятствует общению с наследниками.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.